مقابر الحمير في مصر.. جدل متكرر وتوضيح رسمي

أثار تكرار العثور على مقابر لِحمير مذبوحة في مصر، مخاوف حول تناقص أعداد الحيوان الذي يُعتمد عليه في القرى المصرية في الأنشطة الزراعية، وحول مصير لحومه وجلوده.

وتطفو بين فترة وأخرى أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي عن "ضبط لحوم حمير تباع داخل مطاعم مصرية"، وأنه "يتم فرمها أو خلطها مع أنواع أخرى حتى لا يُتمّ كشفها".

وقبل أيام عثر قرويون في محافظة الغربية (دلتا النيل) على مقبرة تضم 25 حمارًا مذبوحًا ومسلوخًا، بعد نحو شهرين من العثور على مقبرة تضم هياكل نحو 100 حمار في محافظة الفيوم.

إطعام الحيوانات المفترسة

وتعليقًا على الظاهرة، قال نقيب الأطباء البيطريين في مصر الدكتور خالد سليم، إن "المكان الوحيد المصرح له بذبح الحمير، هو حدائق الحيوان للاستخدام في أكل الحيوانات، أما ما يجري خلاف ذلك، خارج الإطار الرسمي، فهو غير قانوني".

وأضاف سليم لـ"إرم نيوز"، أنه "فيما يتعلق بذبح الحمير والمقابر التي يُعثر عليها، هي حالات فردية".

وأكد أن "ذبح الحمير يكون بمعرفة سلطات حكومية، وتصدير جلودها مسموح به في إطار رسمي".