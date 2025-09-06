مصر.. وفاة "آيات قنديل" تجدد مأساة "شهيدات لقمة العيش"

تجددت في مصر أحزان "فاجعة المنوفية" حين أودى، قبل أكثر من شهرين، حادث مروري مروع بحياة 18 فتاة من العاملات الزراعيات المنتميات لعائلات بسيطة عُرفن إعلامياً باسم "شهيدات لقمة العيش".

وشهدت، اليوم السبت، قرية "كفر السنابسة" التابعة لمركز "منوف "بمحافظة المنوفية، وفاة آخر المصابات في الكارثة المأساوية وهي "آيات قنديل" لترتفع حصيلة الضحايا إلى 19 حالة.

قضت "آيات" أسابيع عديدة في العناية المركزة تصارع إصاباتها الخطيرة، قبل أن تفارق الحياة متأثرة بجراحها، وسط حالة من الحزن العميق الذي خيّم على أسرتها وأهالي القرية بالكامل.

وكانت موجة واسعة من الغضب انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي إثر وقوع الحادث ومصرع الفتيات الفقيرات اللواتي يسكن بقرية واحدة، ويعملن دون تصاريح رسمية.

وبحسب الأرقام الرسمية، ينخرط ما لا يقل عن 1,3 مليون قاصر في أحد أشكال عمالة الأطفال في مصر.

ووقع الحادث حين اصطدمت شاحنة نقل بحافلة صغيرة تقل الفتيات العاملات من أماكن سكنهن في قرية "كفر السنابسة" إلى مكان عملهن في دلتا النيل، على بعد 100 كيلومتر شمال القاهرة، ما نتج عنه تحطم الحافلة بالكامل.