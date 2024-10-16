محترف كرة سلة أمريكي يشهر إسلامه في الكويت (فيديو)

أشهر لاعب كرة السلة الأمريكي، بريانتي ويبر، إسلامه، اليوم الأربعاء، في أحد مساجد الكويت التي يحترف في أحد أبرز أنديتها منذ نحو شهر ونصف الشهر فقط.

وأظهر مقطع فيديو تناقله مشجعو نادي الكويت الرياضي، صانع الألعاب البارز في الفريق، وهو يردد الشهادتين في مسجد "الغانم والخرافي".

وتلقى نجم كرة السلة "ويبر"، التهاني من المصلين في المسجد، والتقط البعض منهم صورًا تذكارية معه.

وأعلن فريق الكويت في أواخر أغسطس/آب الماضي، التعاقد مع ويبر الذي مثل العديد من الأندية الأمريكية والأوروبية.

وسرعان ما أثبت اللاعب ابن الـ 32 عامًا كفاءته في الملعب، واختير أفضل لاعب في النسخة الأولى من بطولة الوحدة الدولية لكرة السلة، التي أقيمت في الإمارات الشهر الماضي.

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وسبق أن شهد الوسط الرياضي في الكويت تحول عدة لاعبين من مختلف الألعاب والفرق للدين الإسلامي، وبينهم اللاعب الكونغولي المحترف في صفوف فريق الكويت أيضًا، في لعبة كرة القدم، أرسين زولا، الذي أشهر إسلامه في أبريل/نيسان الماضي.