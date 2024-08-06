أقدم طالب مصري على الانتحار؛ بسبب امتحانات الثانوية العامة قبل ساعات من إعلان النتيجة على إثر مشاجرة مع والده.

الحادثة المؤسفة شهدتها منطقة "الخصوص" بمحافظة القليوبية المصرية حيث هدد الأب نجله، وتوعده بعقاب شديد حال لم يحصل على نتيجة جيدة، فما كان من الابن إلا أن قفز من الطابق السادس بالعقار الذي يقيمون به.

ونُقِلَت جثة "بلال" البالغ من العمر 17 عامًا للمستشفى تحت إشراف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية، حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهل المتوفى.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف المزيد حول ملابسات الواقعة.

وغالبًا ما يرافق الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في مصر مع إقدام بعض الطلاب على إنهاء حياتهم فيما يعرف إعلاميًا بـ"موسم انتحار الثانوية العامة".

وشهد العام الماضي انتحار 6 طلاب؛ بسبب نتائج الثانوية العامة ورسوبهم في بعض المواد وعدم حصول بعضهم على المجموع المناسب لدخول الكليات الجامعية.

واعتمد وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف نتيجة امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 بنسبة نجاح بلغت 81.3%.