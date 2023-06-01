"مياوزييم".. متحف للقطط في طهران لتعزيز تعايشها مع السكان

يستقبل قِطٌ كبيرٌ مستلقٍ على أدراج متحف القِطط في طهران، زوّارَ هذه المؤسسة التي تضمّ نحو ثلاثين قطًّا يتجوّل في أروقتها وقاعاتها.

وهذه الحيوانات التي تحمل تسميات كثيرة منها "شهرزاد" و"فروخ" و"شابور" و"شيرين" هي النجوم الفعلية للمتحف الذي افتتح في العام 2020 داخل مبنى صغير مؤلّف من طبقتين وسط العاصمة الإيرانية/ طهران.

وأطلق القائمون على هذه المؤسسة تسمية "مياوزييم" (دمج كلمتي "مياو" أي صوت القط و"ميوزييم" أي "متحف" بالإنكليزية) رغبةً منهم في الترويج لهدفهم المتمثل في "تعزيز تعايش الزوار والقطط" في قاعات المتحف والمقهى التابع له، وفق ما يوضح مديره حسين حملة داري.

ويضم المتحف الذي لا يتمتع بموارد مالية كبيرة، لوحاتٍ وصورًا ورسومًا كاريكاتورية ومجموعة من الطوابع (من إيران وكوريا وغينيا وأوكرانيا...) تحتفي بالقطط.