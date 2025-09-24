الكشف عن هوية الفتاة التي وجدت مقتولة بسيارة مغني الراب D4vd

كشفت السلطات الأمريكية رسميا عن هوية الفتاة التي عُثر على جثتها في صندوق سيارة تسلا تعود للمغني الأمريكي الشاب D4vd، حيث تبيّن أنها سيليستي ريفاس هيرنانديز، البالغة من العمر 15 عاما، والتي كانت مفقودة منذ وقت سابق من عام 2024.

وأكدت إدارة الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس أنه تم تسليم جثمان سيليستي إلى عائلتها يوم الثلاثاء 23 سبتمبر، تمهيدا لإقامة مراسم الجنازة المقررة في السبت 4 أكتوبر، بحسب ما جاء في مجلة "بيبول" الأمريكية.

وفي بيان نشره أفراد من عائلتها على صفحة GoFundMe المخصصة لجمع التبرعات لتغطية تكاليف الدفن، تم وصف سيليستي بأنها "ابنة محبوبة، وأخت وصديقة مخلصة"، وأعربوا عن حزنهم العميق وصدمتهم جراء فقدانها المأساوي.

ووفقا للسلطات، تم العثور على جثة الفتاة في 8 سبتمبر داخل سيارة تسلا مملوكة للفنان d4vd، واسمه الحقيقي ديفيد أنتوني بيرك (20 عاما). الحادثة أثارت الكثير من التساؤلات، ودَفعت الشرطة إلى تنفيذ مداهمة لمنزل في هوليوود هيلز يُعتقد أن المغني كان يقيم فيه.

وأكدت شرطة لوس أنجلوس أن التحقيقات مستمرة، وتم جمع أدلة من المنزل تُخضع حاليا للتحليل، بينما يتابع المحققون عدة خيوط محتملة.

وفي الوقت نفسه، لم يصدر عن d4vd أي تصريح علني بشأن الواقعة، لكن ممثله القانوني أشار إلى أن الفنان "يتعاون بشكل كامل مع السلطات". كما تم إلغاء بقية حفلات جولته الأمريكية Withered Tour وسط استمرار التحقيقات.

يذكر أن هذه القضية من أبرز القضايا الغامضة التي شغلت الرأي العام الأمريكي مؤخرا، خاصة مع تأخر الكشف عن هوية الضحية، والتي تأكد الآن أنها الطفلة سيليستي ريفاس.



