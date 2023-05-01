بعد الفرار من بلادهن.. لاجئات سودانيات يضعن بمفردهن في تشاد وبلا مأوى

في مخيم للاجئين في شرق تشاد النائي، توشك آمنة مصطفى على الولادة، وتصيبها تقلصات الحمل بالدوار، كما تتورم قدماها بسبب ارتفاع درجات الحرارة. ويبني زوجها كوخًا من العِصي والحبال لإيواء المولود المنتظر.

وكانت فرَّت آمنة (28 عامًا) من قريتها في السودان قبل ثمانية أيام، وهي مِن ضِمن آلاف الأشخاص الذين فروا من بلادهم منذ بدء القتال بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية قبل أسبوعين.