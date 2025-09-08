بعد اختياره لتمثيل مصر في الأوسكار.. اتهامات تلاحق فيلم "عيد ميلاد سعيد"

أثار اختيار فيلم "عيد ميلاد سعيد" المفاجئ لتمثيل مصر في الترشيحات الأولية لجوائز الأوسكار لعام 2025 تساؤلات حول وجود "مجاملة".

وفي خطوة أثارت الكثير من التساؤلات في الأوساط السينمائية، اختير فيلم "عيد ميلاد سعيد" لتمثيل مصر في الترشيحات الأولية لجوائز الأوسكار لعام 2025، بعد غياب اسمه عن القائمة النهائية التي صدرت عقب الاجتماع الأول للجنة اختيار الفيلم، التي تصدرها فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، بـ 21 صوتًا.

نوع من المجاملة

يُشارك محمد دياب في كتابة الفيلم مع زوجته سارة جوهر مخرجة العمل، وإنتاجه بمشاركة مصرية أمريكية، ومشاركة النجم الأمريكي جيمي فوكس.

واعتبرت مصادر إعلامية متخصصة في النقد السينمائي أن ظهور الفيلم بشكل مفاجئ في سباق الترشح قد يُفهم كنوع من "المجاملة" للمخرج العائد من هوليوود، خاصة مع ما يُعرف به من اهتمام بالسينما الإنسانية والمستقلة.

وفي هذا السياق، نفى سيد محمود، المستشار الإعلامي لنقابة المهن السينمائية، المشرفة على عمل لجنة الاختيار، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، وجود أي نوع من المجاملة في اختيار "عيد ميلاد سعيد".

وأوضح أن "السبب وراء عدم إدراج الفيلم في القائمة النهائية خلال الاجتماع الأول يعود ببساطة إلى تأخر الشركة المنتجة في إخطار اللجنة بموعد العرض التجاري للفيلم".

وأضاف محمود أن "الجهة المنتجة لم تكن قد قررت عرض الفيلم تجاريًا عند انعقاد الجلسة الأولى، وأرسلت خطابًا رسميًا لاحقًا يُفيد بعرضه التجاري لمدة أسبوع يبدأ في 17 سبتمبر/أيلول الجاري، ما يُطابق اللوائح المنظمة لمشاركة الأفلام، التي تتيح دخول الأعمال في الترشيح حتى نهاية الشهر.

أغلبية مطلوبة

وأشار محمود إلى أن "عدد الحضور في الاجتماعين كان متفاوتًا؛ إذ حضر 22 عضوًا في الجلسة الأولى و19 في الثانية، من بينهم 3 لم يُشاهدوا الفيلم ولم يصوتوا له".

وذكر أن "نسبة التصويت تجاوزت الأغلبية المطلوبة من أعضاء اللجنة المكونة من 30 عضوًا".

وأكد محمود أن "اختيار فيلم عيد ميلاد سعيد لتمثيل مصر في الترشيحات الأولية لجوائز الأوسكار جاء بناءً على معايير فنية واضحة، على رأسها تقديمه طرحًا إنسانيًا غير تقليدي، يُعيد تقديم السينما المصرية بلغة جديدة تليق بالمشاركة العالمية".

ونفى علم أغلب أعضاء اللجنة بهوية منتجي الفيلم قبل التصويت، ما يعزز نزاهة القرار وموضوعيته.