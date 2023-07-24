"الميرور": لا ترسلوا أبناءكم لحفلات الشواطئ ليلاً في بريطانيا

حذر أحد حراس الشواطئ في بريطانيا الآباء من إرسال أبنائهم إلى شاطئ "بولزيث"، بعد أن تحول، على حد وصفه، إلى مكان تم تدميره بالجلسات المشبعة بالخمور، والمخدرات، والجنس، وفقا لصحيفة "الميرور" البريطانية.

وقال الحارس "آندي ستويرت" للصحيفة إن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن اثني عشر عامًا يأتون إلى شاطئ بولزيث لحضور الجلسات المشبعة بالخمور، والمخدرات والجنس.

وتشير الصحيفة إلى أن السكان المحليين شهدوا حضور مئات التلاميذ في الجلسات التي تُعقد في وقت متأخر من الليل، والتي يتواجد فيها تجار المخدرات الذين يبحثون عن فرائسهم.

وبين آندي أنه اضطر وفريقه لمدة أسبوعين لتفريق المراهقين السكارى ومنعهم من ممارسة الجنس على جانب الجرف أثناء قيامهم بدورية.

وقالت صحيفة ديلي ميل، في تقرير لها، إن المدينة، التي اشتهرت بكونها موطنًا لبعض أغنى العائلات في المملكة المتحدة، تحوّلت إلى نقطة ساخنة للجنس والتخريب.