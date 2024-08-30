وفاة المخرج والكاتب الأردني عبد اللطيف شما

توفي المخرج والكاتب والناقد الأردني عبد اللطيف شما، مساء الخميس، بعد صراع مع المرض.

ونعت نقابة الفنانين الأردنيين المخرج الراحل في بيان رسمي جاء فيه: "إيمانا منا بقضاء الله وقدره، وبمزيد من الحزن والأسى واللوعة، ينعى نقيب الفنانين الأردنيين المخرج محمد يوسف العبادي، ومجلس النقابة، والهيئة العامة في نقابة الفنانين الأردنيين المغفور له بإذن الله وأحد أعمدة الثقافة والفنون المخرج والكاتب والناقد عبد اللطيف شما".

وأضافت النقابة في بيانها: "نسأل الله للزميل الفقيد أن يتغمده بواسع رحمته وعفوه ومغفرته، وأن يجعل مثواه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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من جانبها، نعت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار عبد اللطيف شما في بيان قالت فيه: "بمزيد من الحزن والأسى وفاة الكاتب والمخرج عبد اللطيف شما، الذي غيبه الموت عصر الخميس (29-8-2024)، والذي ارتبطت أعماله المسرحية والدرامية وكتاباته بهموم الإنسان وقضاياه، كما ارتبطت بوجدان الأجيال، للراحل الرحمة، ولذويه والأسرة الفنية خالص العزاء".

يذكر أن عبد اللطيف شما كاتب ومخرج مسرحي قدم العديد من الأعمال الهامة في مجاله، ومن أعماله في التأليف، مسلسل "عليوة والأيام" العام 1995، وفي الإخراج، مسلسل "شهناز في بلاد الألغاز" العام 1995.