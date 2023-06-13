علماء يجيبون.. الدجاجة قبل أم البيضة؟

وجدت الدراسة الجديدة أن جميع فروع الشجرة التطورية للسلويات، بما في ذلك التماسيح والطيور الحديثة التي تضع البيض، لها أسلاف احتفظت بالجنين داخليًّا لفترة أطول قبل الإنجاب.

وقال البروفيسور مايكل بينتون من كلية علوم الأرض في بريستول وفقًا للدراسة التي نُشرت في مجلة Nature Ecology & Evolution،، إن "الجواب الطبيعي لسؤال الدجاجة والبيضة هو أنه من الواضح أن البيضة جاءت أوَّلًا؛ لأنَّ كل طائر يضع بيضة وذلك منذ الأركيوبتركس أي الديناصور الطائر الذي عاش منذ حو 150 مليون سنة".

وأضاف أن " البحث لا يغير من أن العديد من الديناصورات قد وضعت بيضًا خلال عملية تطورها، ولكن البيضة ذات القشرة الصلبة كانت حدثًا مبكرًا للغاية، بل كان هناك تنوع أكبر في أنماط الإنجاب".

وربما تكون أسلاف الطيور والزواحف الحديثة ولدت من دون البيض أصلًا وفقًا للعلماء، ويمكن أن تكون تطورت من أسلاف كانت حية، أو أنجبت صغارًا، ويمكن أن تتحول الأنواع في كليهما خلال العملية التطورية.