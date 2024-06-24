المغرب.. فك لغز جريمة "تقطيع امرأة" ووضعها في حقيبة سفر

تمكنت سلطات التحقيق المغربية من فك غموض جريمة هزت الرأي العام في البلاد بعد أن تم العثور في الـ24 من مايو الماضي على جثمان سيدة مقطع إلى أشلاء ومحروق داخل حقيبة سفر.

وبحسب الصحافة المحلية، وقعت الجريمة في إحدى الشقق السكنية بوسط مدينة طنجة، إذ كانت تجمع القاتل بالمجني عليها علاقة غرامية. وبدا لافتًا أن الجاني لم يكتف بتقطيع جثة الضحية لأجزاء بل استعمل سيارة باسم والدتها ليتخلص منها.