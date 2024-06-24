المغرب.. فك لغز جريمة "تقطيع امرأة" ووضعها في حقيبة سفر
تمكنت سلطات التحقيق المغربية من فك غموض جريمة هزت الرأي العام في البلاد بعد أن تم العثور في الـ24 من مايو الماضي على جثمان سيدة مقطع إلى أشلاء ومحروق داخل حقيبة سفر.
وبحسب الصحافة المحلية، وقعت الجريمة في إحدى الشقق السكنية بوسط مدينة طنجة، إذ كانت تجمع القاتل بالمجني عليها علاقة غرامية. وبدا لافتًا أن الجاني لم يكتف بتقطيع جثة الضحية لأجزاء بل استعمل سيارة باسم والدتها ليتخلص منها.
وسقط المتهم في قبضة السلطات الأمنية بمدينة "الناظور"، شمال المغرب، حيث حل ضيفًا عند أحد أقاربه، بعد تتبع خط سيره ومراقبته جيدًا وتحديد مكانه عبر هاتفه.
والضحية تبلغ من العمر 37 عامًا وتعمل مصففة شعر ومسيرة مقهى، وعثر أحد الفلاحين على جثمانها مشوهًا داخل حقيبة سفر في أرض خلاء تبعد عن مدينة "البوغاز" نحو 15 كيلومترًا.
وحتى الآن لم يكشف الجاني عن دوافع ارتكاب جريمته.