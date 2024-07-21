توفي الفنان المصري أحمد فرحات الأحد، إثر جلطة دماغية أصابته، عن عمر ناهز 73 عامًا.

وكان فرحات، تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة، ليتفاجأ أنه مصاب بجلطة دماغية.

وبعد إصابته بجلطة، قال فرحات في تصريحات سابقة، إنه "فوجئ بإصابته بجلطة حيث كانت حالته الصحية طبيعية، قبل تدهورها".

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يذكر أن الفنان أحمد فرحات قدم خلال طفولته عدة أفلام شهيرة، مع عدد من النجوم الكبار، منها "طاقية الإخفاء" و"إشاعة حب"، واشتهر بـ "الطفل المعجزة" إلا أنه غاب عن الفن لعقود، قبل أن يعود إليه في شيخوخته من خلال عدة أعمال.