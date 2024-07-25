لقي مواطن كويتي شاب مصرعه، وأصيب 3 أشخاص آخرون، واحترقت إحدى السيارات، في حادث تصادم جماعي، اليوم الخميس، على طريق الجهراء السريع في البلاد.

ووقع الحادث في ساعات الفجر، بين خمس مركبات؛ ما تسبب بوفاة شاب يبلغ 27 عامًا، كان يقود سيارته دون وجود لوحات.

وقالت صحيفة "الأنباء" المحلية، إن الشاب المتوفَّى وصل المستشفى حيًّا، لكنه فارق الحياة بعد وقت قصير.

وأُصيبت في الحادثة مواطنة كويتية، 35 عامًا، وشخصان آخران، بينهم شخص من فئة "البدون".

كما تسبب الحادث باحتراق إحدى السيارات، لكن سائقها، 20 عامًا، نجا من الحادث.

وقال عابرون للطريق عند وقوع التصادم، إن الحادث مروع.

وحضرت سيارات الإسعاف والشرطة والإطفاء إلى موقع الحادث، وبدأت التحقيق في التصادم بعد نقل المصابين للمستشفى.