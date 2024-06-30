محمد رمضان: مقاطعة المهرجانات لا تدعم القضية الفلسطينية
أكد الفنان محمد رمضان أن مقاطعة المهرجانات الفنية لا تدعم قضية فلسطين، مشيرًا إلى أن الدعم قائم وواجب عبر صور وأشكال مختلفة ليس من بينها تجميد الأنشطة الفنية.
وأوضح النجم المصري في تصريح للصحافة المغربية على هامش مشاركته في الدورة الـ19 من مهرجان "موازين"، أن الحياة لا يجب أن تتوقف لكي نعبر عن دعمنا للقضية، لافتًا إلى أن مقاطعة الفعاليات الموسيقية لا تعتبر دعمًا.
واعتبر أن المشاهير العرب يجب أن يشتغلوا ويصعدوا فوق منصات كبيرة وعالمية، للتعبير عن مواقفهم، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية هى قضية الجميع، ودعمها سيبقى دائمًا.
وكشف رمضان في سياق مواز عن سبب غيابه عن دراما رمضان 2025 ، مشيرًا إلى أنه درس الموضوع مع فريق عمله، ووجد أن نجم الفنان لكي يظل ساطعًا، من الضروري أن يشتغل بحذر، ويتجنب الظهور بالطريقة ذاتها؛ كي تظل أعماله ناجحة وراسخة.
وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي سبق حفله بمهرجان " موازين"، أن أكثر ما يطيل عمر النجم هو محافظته على دهشة الجمهور الذي لا يندهش إلا بشيء غير متوقع، مؤكدًا حرصه على التنوع الذي يعد أساس النجم لكي لا يمل محبوه التكرار والنمطية.
واختتم رمضان فعاليات مهرجان "موازين" على مسرح "ساحة النهضة" بحفل غنائي كامل العدد، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت من الحضور.
وكان رمضان نوه إلى الحفل قائلًا عبر "إنستغرام": "ثقة بالله، أقوى حفلة في المملكة".
ويعد مهرجان "موازين" الذي تأسس في 2001 أكبر احتفال فني ينظمه المغرب سنويًّا، ويجذب الكثير من الزائرين الذين يأتون من الداخل والخارج لحضور حفلات كبار المغنين والعازفين العالميين.