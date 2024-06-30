محمد رمضان: مقاطعة المهرجانات لا تدعم القضية الفلسطينية

أكد الفنان محمد رمضان أن مقاطعة المهرجانات الفنية لا تدعم قضية فلسطين، مشيرًا إلى أن الدعم قائم وواجب عبر صور وأشكال مختلفة ليس من بينها تجميد الأنشطة الفنية.

وأوضح النجم المصري في تصريح للصحافة المغربية على هامش مشاركته في الدورة الـ19 من مهرجان "موازين"، أن الحياة لا يجب أن تتوقف لكي نعبر عن دعمنا للقضية، لافتًا إلى أن مقاطعة الفعاليات الموسيقية لا تعتبر دعمًا.

واعتبر أن المشاهير العرب يجب أن يشتغلوا ويصعدوا فوق منصات كبيرة وعالمية، للتعبير عن مواقفهم، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية هى قضية الجميع، ودعمها سيبقى دائمًا.