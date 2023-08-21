"التايمز": مدراء مستشفى كونتيسة شيستر البريطاني ينظرون للأطباء بأنهم مصدر إزعاج

أعرب عضو في مجلس إدارة مؤسسة "كريستي فاونديشن ترست" التابعة لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، "أن إتش أس"، عن قلقه من أن يكون تجاهل مديري مستشفى "كونتيسة تشيستر" للمخاوف التي أثارها بعض الكاشفين عن أفعال خاطئة؛ إثر حوادث قتل الأطفال حديثي الولادة التي أدينت بارتكابها الممرضة البريطانية لوسي ليتبي، مرده نظرة المديرين التنفيذيين في المستشفى للأطباء، واعتبارهم "مصدر إزعاج"، وفق ما ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية.

وعلمت الصحيفة، من خلال تقرير لها، أن "مدير غير تنفيذي يدعي جيمس ويلكي كان طرح أسئلة محرجة في اجتماع مجلس الإدارة المهم في ديسمبر 2016 ، لكن لم يتم التعامل مع مخاوفه آنذاك، وتأخر المستشفى في الاتصال بالشرطة لعدة أشهر، فيما وجدت الدكتورة سوزان جيلبي، التي تولت منصب الرئيس التنفيذي للمستشفى بعد فترة وجيزة من اعتقال ليتبي في 2018، أن المديرين التنفيذيين يشعرون أن الأطباء، خاصة الاستشاريين، "مصدر إزعاج".

وعبرت جيلبي الاستشارية السابقة، التي تقاضي مؤسسة " ترست" بسبب الفصل التعسفي من العمل، عن شعورها بالاشمئزاز؛ لأن سبعة من أطباء الأطفال تم إجبارهم على الاعتذار للممرضة ليتبي بعد تقديمها شكوى تنمر ضدهم.