"التايمز": مدراء مستشفى كونتيسة شيستر البريطاني ينظرون للأطباء بأنهم مصدر إزعاج
أعرب عضو في مجلس إدارة مؤسسة "كريستي فاونديشن ترست" التابعة لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، "أن إتش أس"، عن قلقه من أن يكون تجاهل مديري مستشفى "كونتيسة تشيستر" للمخاوف التي أثارها بعض الكاشفين عن أفعال خاطئة؛ إثر حوادث قتل الأطفال حديثي الولادة التي أدينت بارتكابها الممرضة البريطانية لوسي ليتبي، مرده نظرة المديرين التنفيذيين في المستشفى للأطباء، واعتبارهم "مصدر إزعاج"، وفق ما ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية.
وعلمت الصحيفة، من خلال تقرير لها، أن "مدير غير تنفيذي يدعي جيمس ويلكي كان طرح أسئلة محرجة في اجتماع مجلس الإدارة المهم في ديسمبر 2016 ، لكن لم يتم التعامل مع مخاوفه آنذاك، وتأخر المستشفى في الاتصال بالشرطة لعدة أشهر، فيما وجدت الدكتورة سوزان جيلبي، التي تولت منصب الرئيس التنفيذي للمستشفى بعد فترة وجيزة من اعتقال ليتبي في 2018، أن المديرين التنفيذيين يشعرون أن الأطباء، خاصة الاستشاريين، "مصدر إزعاج".
وعبرت جيلبي الاستشارية السابقة، التي تقاضي مؤسسة " ترست" بسبب الفصل التعسفي من العمل، عن شعورها بالاشمئزاز؛ لأن سبعة من أطباء الأطفال تم إجبارهم على الاعتذار للممرضة ليتبي بعد تقديمها شكوى تنمر ضدهم.
وكانت ليتبي تمكنت من الاحتفاظ بوظيفتها في قسم طب الأطفال مدة عام، بعد أن بدأت بقتل الأطفال حديثي الولادة في صيف 2015، بينما تأخر مدراء المستشفى في استدعاء الشرطة للتحقيق في حوادث القتل حتى تموز من 2017، وحتى ذلك الوقت، كانت ليتبي قد تمكنت من قتل سبعة أطفال حديثي الولادة، وحاولت قتل ستة آخرين أيضا.
من جهتهم، قال اثنان من المخبرين المتخصصين في الإبلاغ عن مخالفات أطباء الأطفال، إن "الأطفال كان من الممكن إنقاذهم لو تصرف المستشفى في وقت مبكر. وبدلا من تنحية ليبتي عن عملها في جناح الأطفال حديثي الولادة، أجبرت كونتيسة تشيستر إدارة المستشفى اثنين من الأطباء على كتابة رسالة اعتذار للممرضة؛ بسبب التوتر والازعاج الذي سبباه لها. أو بمعنى آخر.. أجبر الأطباء على الاعتذار لسفاحة أطفال، لإيذائهم مشاعرها".
من جانبهم، استمر أطباء الأطفال في إثارة الشكوك، بينما لم يتم الاستماع إلى مخاوفهم ولم تؤخذ في الاعتبار، لذلك اعتبرهم كبار المدراء التنفيذيين مصدرا للإزعاج، حسبما قالت الطبيبة جيلبي.
وكانت المزاعم ضد الممرضة ليتبي وإدانتها لاحقا، أثارت تحقيقا حكوميا، وسط تساؤلات بشأن سبب عدم كشفها لفترة طويلة.
المصدر: صحيفة "التايمز" البريطانية