المسارات الجوية الأكثر تأثرًا بالمطبات الهوائية.. والمقاعد الأكثر أمانًا

أي المسارات الجوية أكثر تأثرًا بالاضطرابات الجوية؟

رغم أن الاضطرابات الجوية عادة ما تحدث فوق الجبال الشاهقة والمحيطات وعند دخول التيارات النفاثة، فإنها يمكن أن تحدث في أي مكان وفي أي وقت، بحسب تقرير نشرته صحيفة "الغارديان".

وتعتبر مناطق مثل جبال الأنديز وخليج البنغال وجبال الألب من المناطق التي تشهد اضطرابات جوية متكررة، بينما قد تكون المناطق الأخرى معرضة للاضطرابات بشكل عرضي.

وقال موقع cntravellerme، بعد إجراء تحليل على أكثر من 150 مسارًا جويًّا عام 2023، تبين أن مسار الطيران الأكثر اضطرابًا في العالم، كان بين سانتياغو في بوليفيا وسانتا كروز في تشيلي، وهي رحلة طولها 1900 كيلومتر.

وفي المركز الثاني، جاء مسار بطول 210 كيلومترات يربط مدينة ألماتي الكازاخستانية وبيشكيك، عاصمة قيرغيزستان.

أفضل وأسوأ مقاعد الطائرة في حالة الاضطراب

قال خبراء لموقع "ياهو نيوز" إن الجلوس على المقاعد القريبة من جناحي الطائرة في وسط الطائرة هو الأكثر سلامة، إذ إن الوجود بالقرب من مركز كتلة الطائرة يعني أنك أقل عرضة للتأثر بقوى مثل الرياح والسحب والتي تسبب المطبات الهوائية.

وأشاروا إلى أن الجزء الأمامي من الطائرة يتعرض لتأثيرات اضطرابية أقل وضوحًا من المقاعد الموجودة في الخلف، إذ إنها الأكثر تأثرًا بالرياح التي تضرب ذيل الطائرة.

وفي النهاية، أوصى الخبراء بضرورة التزام الركاب بتعليمات السلامة الجوية، بما في ذلك ارتداء أحزمة الأمان طوال فترة الرحلة، وحتى في الظروف الجوية الطبيعية العادية. إذ تظل الأحزمة أداة أساسية للحماية على متن الطائرة خصوصًا في حالات الاضطرابات الجوية المفاجئة.