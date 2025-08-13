ميغان ماركل تكشف عن ضيوف الموسم الثاني من برنامجها (فيديو)

طرحت دوقة ساسكس، ميغان ماركل، أول عرض دعائي للموسم الثاني من برنامجها "مع الحب، ميغان"، المخصص لأسلوب الحياة، ومن المقرر عرضه على نتفليكس في 26 أغسطس.

وأظهر المقطع الدعائي ميغان برفقة عدد من الضيوف، بينهم تان فرانس من مسلسل "كوير آي" وكريسي تيغن، بالإضافة إلى كريستينا توسي، كلير سميث، دانيال مارتن، ديفيد تشانغ، هيذر دوراك، جيمي كيرن ليما، جاي شيتي، خوسيه أندريس، راضي ديفلوكيا، وسامين نصرات.

ويبرز البرنامج مشاهد لميغان وهي تطبخ وتخبز مع أصدقائها من المشاهير، مؤكدةً على أهمية مشاركة الوقت مع الأحباء وإظهار الاهتمام بهم بطرق بسيطة.

ويأتي العرض الترويجي بعد إعلان توقيع ميغان وزوجها الأمير هاري عقدًا جديدًا متعدد السنوات مع نتفليكس، لتقديم مشاريع سينمائية وتلفزيونية، وهو ما اعتبر تمديدًا لشراكتهما الإبداعية بعد العقد الأول الذي وقّعاه منذ خمس سنوات.

وشهد الموسم الأول من Whit Love, Meghan، الذي عرض في مارس، مشاركة ميغان مع عدد من النجوم، لكنه لم يحقق تصنيفًا ضمن أكثر 300 برنامج مشاهدة على المنصة خلال الأشهر الستة الأولى من 2025.

وظهر الأمير هاري مرة واحدة فقط في نهاية الموسم، في حفل غداء مع ميغان ووالدتها وأصدقائهما.

كما من المتوقع أن يشارك الزوجان في فيلم وثائقي قصير جديد بعنوان "أطفال ماساكا، إيقاع داخلي"، الذي يستعرض قصص الأطفال الأيتام في منطقة ماساكا بأوغندا، ويظهر قدرتهم على تحويل محنتهم إلى فرح وأمل.

وأكدت ميغان: "نحن فخورون بتمديد شراكتنا مع نتفليكس وتوسيع نطاق عملنا ليشمل علامة As Ever، مع فريق Archewell Productions لإنتاج محتوى مدروس يلقى صدى عالميًا". ووصفت بيلا باجاريا، كبيرة مسؤولي المحتوى في نتفليكس، الزوجين بأنهما "صوتان مؤثران يلهمان الجماهير حول العالم".