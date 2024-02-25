إطلاق نار يسفر عن مقتل شخصين في بغداد (فيديو)
أسفر إطلاق نار بسبب خلافات عشائرية في "بغداد الجديدة" شرقي العاصمة العراقية ظهر السبت، عن مقتل اثنين، وإصابة آخر. وفقًا لمصادر محلية.
وأوضح المصدر أن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه ثلاثة أشخاص؛ ما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة آخر ضمن منطقة بغداد الجديدة شرقي بغداد.
وأفاد مصدر أمني بأن المتسببين بالمشاجرة ضابطان يعملان في مكتب وزير الداخلية، مؤكدًا أنهما سلّما أنفسهما لدائرتيهما.
وقال المصدر، إن "الضابطين أحدهما برتبة عقيد منسوب إلى قسم الشكاوى بمكتب وزير الداخلية، والثاني ضابط برتبة ملازم أول منسوب إلى قسم الاستجابة في مكتب الوزير".
وأفاد " رغم أنهما لاذا بالفرار بعد الحادثة، قاما بتسليم أنفسهما إلى دائرتيهما وحسب توجيه وزير الداخلية، وتم إيداعهما في توقيف انضباط الشرطة".
وأضاف المصدر الأمني أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادثة تعود لخلافات عشائرية.
وتأتي الحادثة بُعيد أيام من هجوم مسلح على ضابط سابق في وزارة الداخلية كان يشغل منصب آمر فوج الرد السريع في محافظة واسط، أسفر عن إصابة الضابط ومقتل أخيه، الذي كان برفقته.