إطلاق نار يسفر عن مقتل شخصين في بغداد (فيديو)

أسفر إطلاق نار بسبب خلافات عشائرية في "بغداد الجديدة" شرقي العاصمة العراقية ظهر السبت، عن مقتل اثنين، وإصابة آخر. وفقًا لمصادر محلية.

وأوضح المصدر أن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه ثلاثة أشخاص؛ ما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة آخر ضمن منطقة بغداد الجديدة شرقي بغداد.

وأفاد مصدر أمني بأن المتسببين بالمشاجرة ضابطان يعملان في مكتب وزير الداخلية، مؤكدًا أنهما سلّما أنفسهما لدائرتيهما.