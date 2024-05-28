"تمثال الطالب المصري" يحصد تفاعلا واسعا.. والحقيقة "صادمة" (صور)

انتشرت صورة لتمثال، قيل إنه من إنتاج طالب مصري، بشكل كبير، وحظيت بتفاعل وإعجاب كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا في مصر.

وفي الصورة يظهر تمثال صغير يبدو فيه رجل وهو ينحت لنفسه قواماً رشيقاً، ويتخلص من وزنه الزائد، إذ قال بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي إنه "مشروع تخرج طالب مصري".