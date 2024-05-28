"تمثال الطالب المصري" يحصد تفاعلا واسعا.. والحقيقة "صادمة" (صور)
انتشرت صورة لتمثال، قيل إنه من إنتاج طالب مصري، بشكل كبير، وحظيت بتفاعل وإعجاب كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا في مصر.
وفي الصورة يظهر تمثال صغير يبدو فيه رجل وهو ينحت لنفسه قواماً رشيقاً، ويتخلص من وزنه الزائد، إذ قال بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي إنه "مشروع تخرج طالب مصري".
وترك ناشرو الصورة تعليقًا عليها يقول إن التمثال هو "مشروع تخرج طالب مصري في كلية الفنون الجميلة بعنوان: أنت المصلح الوحيد لنفسك".
لكن الحقيقة أن التمثال ليس من صنع طالب مصري، بل هو لنحات مكسيكي صنعه في عام 2020.
وأرفق النحات فيكتور هوغو الصور على فيسبوك بتعليق يقول فيه إنه يصمم ويصنع تماثيل من البرونز ويعرضها للبيع لعموم الناس.
ونشر صاحب الحساب صوراً أخرى لتماثيل مشابهة، وأطلق عليها عنوان: "الرجل الذي صنع نفسه بنفسه"، وقال إنها مصممة من الرخام المقلد، ويبلغ وزنها 13 كيلوغراماً.