بقرة برازيلية تدخل نادي الأرقام القياسية بإنتاج الحليب

سجلت بقرة من سلالة جيرولاندو في البرازيل رقمًا قياسيًا وطنيًا جديدًا في إنتاج الحليب، حيث أنتجت كمية مذهلة بلغت 343 لترًا خلال فترة ثلاثة أيام في بطولة ألبان أُقيمت مؤخرًا في مدينة ديلفيم موريرا بولاية ميناس جيرايس جنوب البلاد.

ووصلت البقرة إلى إنتاج 120 لترًا في يوم واحد، وهو رقم يقترب من الرقم القياسي العالمي البالغ 127.6 لتر والمسجل في عام 2019 باسم بقرة أخرى من السلالة نفسها تُدعى ماريليا FIV Teatro de Naylo.

وبحسب موقع "أوديتي سنترال" تُعد سلالة جيرولاندو، وهي ناتجة عن تهجين بين الهولشتاين والغير، من أكثر الأبقار إنتاجًا للحليب في العالم، ويبلغ متوسط إنتاجها 3,600 لتر خلال فترة الإرضاع الممتدة إلى 305 أيام، لكن بعض الأبقار المميزة يمكن أن تتجاوز 100 لتر يوميًا، ويتفاخر مربو الماشية في البرازيل بأبقارهم ذات الإنتاج المرتفع ويتنافسون في بطولات الألبان الوطنية لإثبات تفوقهم.

ورغم أن وسائل الإعلام البرازيلية لم تكشف عن اسم البقرة أو صاحبها، فإن هذا الإنجاز يبرز الإمكانات الوراثية لهذه السلالة، إلى جانب التحضير الدقيق الذي يقوم به المزارعون، إذ يقضون شهورًا في تعديل النظام الغذائي للبقرة لزيادة إنتاجها من الحليب قبل البطولة.

ولضمان النزاهة، تم اعتماد قواعد صارمة في هذه البطولات، من بينها تحليل منشطات، ومنع استخدام الستيرويدات والمواد المحظورة، بالإضافة إلى شرط حضور الأبقار قبل 48 ساعة من بدء عملية الحلب الأولى، كما حُددت مواعيد الحلب بثلاث مرات يوميًا، بفاصل زمني يبلغ ثماني ساعات.

وتجدر الإشارة إلى أن البرازيل تحظى بشهرة كبيرة في مجال تربية الماشية، حيث تحتفظ أيضًا بلقب أغلى بقرة في العالم، وهي من نوع نالوري وتبلغ قيمتها 4.3 مليون دولار، ما يعكس الأهمية الثقافية والاقتصادية للماشية في البلاد.



