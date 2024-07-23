يشهد الطلب على المحاميات في الدول العربية نموًّا غير مسبوق، ما يعكس تحولات كبيرة في مهنة المحاماة والمواقف المجتمعية تجاه المساواة بين الجنسين. وتسلط التطورات الأخيرة الضوء على الحضور المتزايد للمرأة وتأثيرها في مجال القانون في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب تقرير نشرته نقابة المحامين في ولاية نيويورك الأمريكية، وفقًا لموقع nysba.

ففي العراق، يتابع عدد غير مسبوق من النساء وظائف قانونية لمعالجة القضايا الحاسمة في قانون الأسرة، وقانون العقارات، والعدالة الجنائية. والدافع وراء هذه الزيادة هو الاعتراف المتزايد بالحاجة إلى المحاميات لدعم حقوق المرأة والدفاع عنها في هذه المجالات.

كما شهدت المملكة العربية السعودية ارتفاعًا هائلًا في عدد طالبات الحقوق، اللاتي يشكلن الآن أكثر من 30% من مجموع الطلاب في كليات الحقوق - وهي زيادة ملحوظة خلال العقد الماضي. ويضع هذا الاتجاه المملكة كدولة رائدة بين دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعكس تغييرات أوسع في الأعراف المتعلقة بالجنسين والفرص التعليمية.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، يرتفع الطلب على المحاميات بشكل خاص في قطاعات، مثل: الشركات والخدمات المصرفية التجارية وبناء المشاريع وقانون الطاقة، إذ أشارت ريا أبو جلال، وهي محامية حكومية ومحامية أعمال تتمتع بخبرة في الإمارات العربية المتحدة والعراق وعمان، إلى أن هذا الطلب المتزايد هو استجابة لتطور الأعمال والاحتياجات القانونية في المنطقة.

وقد عرضت ندوة استضافتها مؤخرًا نقابة المحامين في ولاية نيويورك حول المرأة العربية في القانون هذه الاتجاهات، وسلط الحدث الضوء على القبول والحاجة المتزايدة للمحاميات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوراسيا. كما استمع الحضور من المحامين حول إنجازاتهم والتحديات الفريدة التي يواجهونها في منطقة تتميز بمناظر قانونية وثقافية متنوعة.

وقد شاركت شيلا شادماند، وهي محامية أمريكية من أصل شرق أوسطي، تجربتها الرائدة كأول شريكة إدارية لشركة محاماة دولية في دبي. فرغم الشكوك الأولية حول نجاحها بسبب جنسها، أظهرت إنجازات شادماند قبولًا أوسع للنساء في الأدوار القانونية رفيعة المستوى في العالم العربي.

وأعربت فاطمة غالب، وهي محامية سعودية درست في جامعة أكسفورد، عن رغبتها في الدعوة إلى زيادة التمثيل النسائي في المنظمات القضائية والمهنية السعودية، مشددة على أهمية تولي المرأة مناصب مؤثرة في مجالس النقابات والهيئات القضائية.

وقد أيدت ريا أبو جلال هذا الرأي، مشيرة إلى القضية المستمرة المتمثلة في نقص تمثيل المرأة في قاعات المحاكم والهيئات القضائية. وشددت على أهمية تضخيم أصوات النساء في مهنة المحاماة لمواجهة الصور الإعلامية السلبية وتعزيز تمثيل أكثر دقة لأدوار المرأة في الشرق الأوسط.

كما تناول المشاركون في الندوة العوائق التي تحول دون تعليم الفتيات في المنطقة. وأشارت جوزفين حاج شاهين إلى أن الأمية بين النساء تعيق فرصهن المهنية، مؤكدة الحاجة إلى زيادة فرص الحصول على التعليم والمنح الدراسية لتمكين المزيد من الفتيات من متابعة المهن القانونية.

وقد سلطت الندوة الضوء على التقدم الكبير الذي تم إحرازه والتحديات المستمرة التي تواجهها المرأة في مهنة المحاماة في جميع أنحاء العالم العربي. بينما يمثل الطلب المتزايد على المحاميات خطوة إيجابية نحو المساواة بين الجنسين في القطاع القانوني في المنطقة.