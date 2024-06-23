والد ميغان ماركل يكشف "أمنية حزينة" في عيد ميلاده الـ80

قال والد ميغان ماركل، الذي سيبلغ عامه الثمانين خلال أيام، إن أمنيته الوحيدة هي تلقي مكالمة من ابنته التي ابتعدت عنه منذ سنوات.

وتحدث توماس ماركل لصحيفة "ميل أون صنداي" عن المكالمة الهاتفية الأخيرة التي تلقاها من الملك تشارلز، مشيرا إلى أنه "تعاطف" معه كثيرا، خصوصا أن كلاهما يعاني انتكاسة صحية، ولا يستطيعان رؤية حفيديهما آرتشي وليليبت.

و‌قال والد ميغان: "أنا والملك تشارلز نريد رؤية أحفادنا. لم أعتقد قط طوال الثمانين عامًا من عمري أنني سأكون في القارب نفسه مع الملك".