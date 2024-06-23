والد ميغان ماركل يكشف "أمنية حزينة" في عيد ميلاده الـ80
قال والد ميغان ماركل، الذي سيبلغ عامه الثمانين خلال أيام، إن أمنيته الوحيدة هي تلقي مكالمة من ابنته التي ابتعدت عنه منذ سنوات.
وتحدث توماس ماركل لصحيفة "ميل أون صنداي" عن المكالمة الهاتفية الأخيرة التي تلقاها من الملك تشارلز، مشيرا إلى أنه "تعاطف" معه كثيرا، خصوصا أن كلاهما يعاني انتكاسة صحية، ولا يستطيعان رؤية حفيديهما آرتشي وليليبت.
وقال والد ميغان: "أنا والملك تشارلز نريد رؤية أحفادنا. لم أعتقد قط طوال الثمانين عامًا من عمري أنني سأكون في القارب نفسه مع الملك".
وأضاف: "أود أن أتحدث معه لأنني متأكد من أن لديه العديد من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها مثلي. لا أحد منا يستحق المعاملة التي تلقاها".
وتابع: "الملك يخضع لعلاج السرطان وأنا لست في أفضل صحة.. لست خائفا من الموت. لكن لدي الكثير من الأسئلة التي أود طرحها على ميغان وهاري. وأولها لماذا يعاملونني أنا والملك تشارلز بشكل سيىء للغاية؟".
وفي النهاية، نوه توماس ماركل إلى أنه عندما يبلغ الثمانين من عمره، في 18 يوليو المقبل، يتمنى سماع صوت ابنته، إلا أنه على علم أن مكالمة ميغان لن تأتي".