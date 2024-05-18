بعد توقف 4 سنوات.. "موازين" يعيد عشاق الموسيقى إلى الرباط

بعد 4 سنوات من التوقف، تستعد العاصمة المغربية الرباط لاحتضان فعاليات مهرجان "موازين.. إيقاعات العالم" في دورته الـ 19، في يونيو/ المقبل.

ويعد مهرجان "موازين"، الذي أسس عام 2001، موعدًا مهمًّا لعشاق الموسيقى، وأحد أكبر المواعيد الثقافية في العالم، ويقترح المهرجان الموسيقي خلال هذه السنة برمجة غنية تجمع بين أكبر نجوم الموسيقى العالمية والعربية.