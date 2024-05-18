بعد توقف 4 سنوات.. "موازين" يعيد عشاق الموسيقى إلى الرباط
بعد 4 سنوات من التوقف، تستعد العاصمة المغربية الرباط لاحتضان فعاليات مهرجان "موازين.. إيقاعات العالم" في دورته الـ 19، في يونيو/ المقبل.
ويعد مهرجان "موازين"، الذي أسس عام 2001، موعدًا مهمًّا لعشاق الموسيقى، وأحد أكبر المواعيد الثقافية في العالم، ويقترح المهرجان الموسيقي خلال هذه السنة برمجة غنية تجمع بين أكبر نجوم الموسيقى العالمية والعربية.
وكشف القائمون على "موازين"، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، النقاب عن أبرز الأسماء الفنية التي سيسطع نجمها طيلة أيام المهرجان المزمع تنظيمه ما بين 21 و29 يونيو المقبل في مدينتي الرباط وسلا.
وتنطلق فعاليات مهرجان "موازين 2024" في منصة "النهضة" يوم 21 يونيو/حزيران بحضور الفنانة المصرية أنغام.
وتحتضن منصة "النهضة" بشكل أساسي حفلات نجوم العالم العربي، إذ يجتمع عشرات الآلاف من المعجبين للاستمتاع بكل حفل وسط أجواء من الحماس.
ومن بين النجوم العرب الذين سيضيئون ليالي مهرجان "موازين" على المنصة المذكورة، الفنانة نجوى كرم، ونوال الزغبي، وهيفاء وهبي، ومحمد رمضان، وأحمد سعد، وبلطي أحد أشهر مغني الراب في تونس، ورامي عياش، وبلقيس، وجنات.
وعلى مقربة من منصة "النهضة"، يوجد منصة "السويسي" وهي القلب النابض للموسيقى العالمية في مهرجان "موازين".
وفي هذا الصدد، أعلن مهرجان "موازين" مشاركة أيقونة البوب العالمية كايلي مينوغ، التي سيسطع نجمها على خشبة منصة "السويسي" خلال الأمسية الافتتاحية.
ومن أبرز الأسماء الفنية التي ستلتقي بالجماهير المغربية على المنصة المذكورة، نيكي ميناج، كما سيطل الفنان العالمي ميترو بومين على محبيه على المنصة نفسها، بالإضافة إلى الفنان العالمي كافين هاريس، ومغني الراب النيجيري بورنا بوي، ومغني الراب البريطاني سنترال سي.
بالإضافة إلى الفرقة الموسيقية الكورية "أتيز" (ATEEZ)، ومغنية الراب الأرجنتينية نيكي نيكول، والنجمة كاميليا كابيلو وغيرها من الأسماء الرنانة.
وعلى خشبة المسرح الوطني "محمد الخامس"، يلتقي الجمهور المغربي الفنانة سميرة سعيد، ومروان خوري، واللبنانية كارول سماحة، والفنان آدم، والنجم السوري سفير القدود الحلبية والموشحات بدر رامي، والفنانة عبير نعمة، بالإضافة إلى نجم السالسا الكولمبي يوري بونافينتورا.
وكشفت إدارة مهرجان موازين عن إقامة حفل غنائي بتقنية الهولوغرام لكوكب الشرق أم كلثوم ضمن فعاليات المهرجان، وذلك يوم 23 يونيو المقبل على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس.
وكتبت الصفحة الرسمية لمهرجان "موازين" على "فيسبوك" تقول: "استعدوا لسهرة مميزة مع تكنولوجيا الهولوغرام الساحرة لإحياء الحفل الكبير لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم، لأن الفن يتجدد بأسماء الأساطير".
وعلى منصة مدينة سلا المُطلّة على ضفاف نهر أبي رقراق، يستمتع الجمهور بحفلات كبار النجوم المغاربة، وفي مقدمتهم النجمة ابتسام تسكت، والفنانة الشعبية زينة الداودية، والفنان الشعبي عبد العزيز ستاتي، ومغني الراب "مسلم"، وغيرهم من الأسماء التي ستكشف عنها إدارة المهرجان خلال قادم الأيام.
وكذلك على منصة "أبي رقراق" الخاصة بالأغاني والأنغام الأفريقية، يضرب الفنان الأفريقي لودجي موعدًا مع جمهوره العاشق لهذا اللون الموسيقي، كما سيسطع نجم الفنان الشهير يامي على المنصة نفسها، بالإضافة إلى النجمة فاطومتا دياوارا.
ومن المرتقب أن تواصل "جمعية مغرب الثقافات"، المنظمة لمهرجان "موازين"، الكشف عن باقي الأسماء المشاركة في دورة هذه السنة عبر منصاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.