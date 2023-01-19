أبوان متهمان بقتل ابنتهما مريضة السمنة في ظروف "مأساوية"

وجهت محكمة بريطانية، أمس الأربعاء، تهمة الإهمال الجسيم والقتل غير المتعمد لأب وأم بريطانيين، تسببا بوفاة ابنتهما "كايلا تيتفورد" (16 عاما) عام 2020.

وفي التفاصيل، قالت صحيفة "ديلي ميل"، إن الابنة "كايلا" ولدت بعيب خلقي وهو "تشقق العمود الفقري"، منعها من المشي واضطرها لاستعمال كرسي متحرك منذ سنوات؛ ما أدى لإصابتها بالسمنة.

وأشارت المحكمة إلى أن الأبوين سمحا لوزن ابنتهما بالوصول إلى 146 كيلوغراما خلال جائحة كورونا، دون متابعة وضعها الصحي مع طبيب مختص، على الرغم من المشاكل المتعددة التي كانت تعاني منها.