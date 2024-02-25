لحظات مثيرة من فوز حصان سعودي بأغلى سباق خيل في العالم (فيديو)
شهد الشوط الختامي من منافسات كأس السعودية، وهي أكبر بطولة سباق خيول في العالم من ناحية قيمة الجوائز، مساء اليوم السبت، منافسة مثيرة في اللحظات الأخيرة، قبل أن يحسمه جواد سعودي في الأجزاء الأخيرة من الثواني.
وكان الجواد السعودي، الذي يحمل اسم "سينور بوسكادور" متأخراً في السباق في الثواني العشر الأخيرة خلف خمسة متسابقين، وبدت حظوظه ضعيفة في المنافسة في الشوط الختامي الأغلى بـ 20 مليون دولار.
لكن فارسه جونيور الفاردو نجح في قلب الموازين وبدأ بتجاوز منافسيه واحداً تلو الآخر، قبل أن يصل نهاية السباق بفارق أجزاء من الثانية عن أقرب منافسيه، ويتوج بكأس السعودية لسباقات الخيل.
وقطع الفائز مسافة 1800 متر خلال 1:49:50، متقدماً على 13 متسابقاً آخرين من السعودية والعديد من الدول الأخرى.
وسلم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، كأس البطولة لمالك الجواد "سينور بوسكادور"، السعودي شرف الحريري، الفائز بالنسخة الخامسة من كأس السعودية 2024.
ويحصل الفائز بالمركز الأول على 10 ملايين دولار، فيما تتوزع 10 ملايين دولار أخرى على أصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع والخامس.
وتستقطب البطولة السعودية، نخبة الخيل والمدربين والفرسان الدوليين، وتقدم جوائز مالية كبيرة تبلغ في مجموعها 37.6 مليون دولار، وتشتمل على 17 شوطاً، وتختتم بشوط كأس السعودية الذي تبلغ قيمة جائزته منفرداً 20 مليون دولار.
ووصل عدد الخيل المسجلة في كل أشواط كأس السعودية إلى 244 جواداً في رقم غير مسبوق بتاريخ البطولة، التي تقام على ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية في الرياض.