لحظات مثيرة من فوز حصان سعودي بأغلى سباق خيل في العالم (فيديو)

وكان الجواد السعودي، الذي يحمل اسم "سينور بوسكادور" متأخراً في السباق في الثواني العشر الأخيرة خلف خمسة متسابقين، وبدت حظوظه ضعيفة في المنافسة في الشوط الختامي الأغلى بـ 20 مليون دولار.

لكن فارسه جونيور الفاردو نجح في قلب الموازين وبدأ بتجاوز منافسيه واحداً تلو الآخر، قبل أن يصل نهاية السباق بفارق أجزاء من الثانية عن أقرب منافسيه، ويتوج بكأس السعودية لسباقات الخيل.