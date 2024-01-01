سمكة قرش تنهي حياة ثلاثيني في هاواي

قضى رجل في التاسعة والثلاثين من هاواي متأثرا بجروح أصيب بها جرّاء تعرّضه لهجوم من سمكة قرش في البحر قبالة ماوي في هاواي،على ما افادت الشرطة المحلية.

وأوضحت شرطة ماوي في بيان أن السمكة هاجمت جايسن كارتر صباح السبت فيما كان يمارس ركوب الأمواج، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

وحضرت الشرطة إلى موقع الحادث وتولى المسعفون نقله بدراجة مائية (جِت سكي) إلى الشاطئ.