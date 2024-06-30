"ديلي ميل": عراقي يغتصب ويقتل فتاة أثناء غرق قارب مهاجرين يقل زوجته وابنته
أفادت صحيفة بريطانية بأن مهاجرا عراقيا اغتصب وقتل فتاة تبلغ من العمر 16 عاما، أثناء غرق قارب مهاجرين كان على متنه رفقة ابنته وزوجته في البحر الأبيض المتوسط.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" التي نقلت القصة عن شهود عيان، فإن الجاني نجا من غرق القارب الذي أودى بحياة عشرات المهاجرين قبالة سواحل إيطاليا.
وأشار الشهود إلى أن المهاجر قام بفعلته بعد أن رأى زوجته وابنته تغرقان، فأراد "التنفيس" عن غضبه بالانتقام من الفتاة.
وذكرت الصحيفة، نقلا عن تحقيقات الشرطة التي نشرتها وكالة الأنباء "AGI"، أن المراهقة تعرضت للاغتصاب والاختناق أمام والدتها المذهولة، على يد الرجل البالغ من العمر 27 عامًا، أثناء غرق القارب الشراعي.
وبيّنت أن الأم أبلغت الشرطة بمقتل ابنتها، وعلى إثرها بوشرت التحقيقات.
وكان القارب يقل 70 مهاجرا، بينهم 20 طفلا، نجا منهم فقط 12 شخصا، وتوفي أحدهم لاحقا، بحسب الصحيفة.