"العدالة والتنمية" يلاحق ملايين الكلاب في تركيا

قدم الحزب الحاكم في تركيا مشروع قانون إلى البرلمان اليوم الجمعة يهدف إلى جمع ملايين الكلاب الضالة من الشوارع، وهي خطة أثارت قلق محبي الحيوانات الذين يقولون إن حملة للتعقيم الجماعي ستكون حلًا أفضل من حبس الكلاب في أماكن إيواء.

وبموجب مشروع القانون المقترح من حزب العدالة والتنمية، ستُكلف البلديات بجمع الكلاب الضالة من الشوارع ونقلها إلى أماكن إيواء وعرضها على من يريد اقتناءها. وستقتل الكلاب الشرسة أو تلك التي تعاني من أمراض لا علاج لها، وفق رويترز.

وقال عبد الله جولر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية للصحفيين "الشوارع ليست مكانًا تعيش فيه الكلاب. لكن من حقها العيش في أماكن إيواء مناسبة أكثر".

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وجاء في نسخة سابقة من مشروع القانون، والتي سُرِّبَت إلى وسائل الإعلام التركية قبل أشهر، أنه يمكن قتل كل كلاب الشوارع في غضون شهر، لكن تم إلغاء هذا البند بعد غضب شعبي.

ووفقًا لمشروع القانون، يقدر عدد كلاب الشوارع في تركيا بأربعة ملايين كلب. وعقمت البلديات 2.5 مليون كلب خلال العشرين عامًا الماضية.

ويلزم التشريع الحالي البلديات بتعقيم وتطعيم جميع كلاب الشوارع ثم تركها حيث تم العثور عليها.

ويوجد حاليًا 322 ملجأ للحيوانات قادرة على استضافة ما مجموعه 105 آلاف كلب، وفقًا لمشروع القانون.