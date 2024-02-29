قلق حول مصير الفنانة العراقية كمر شلال بسبب فيديو اعتداء مروع
أثار مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الخميس، قلقاً على مصير الفنانة الشعبية العراقية، كمر شلال؛ بعد مزاعم بكونها هي السيدة التي تظهر في الفيديو وقد تم الاعتداء عليها بشكل مروع.
ويظهر في الفيديو امرأة جاثية على ركبتيها تبكي، وقد تعرضت لتعنيف وتم حلق جزء كبير من شعرها، بينما يوجه لها الشخص الذي يقوم بتصويرها الشتائم.
ويقول حساب يحظى بمتابعة كبيرة في "إنستغرام"، إن المرأة التي تظهر في الفيديو هي الفنانة كمر شلال، وإن الاعتداء عليها تم داخل أحد فنادق بغداد.
ورغم الشبه الكبير بالفعل بين المرأة في الفيديو، ومطربة الحفلات الشعبية، كمر شلال، إلا أن "إرم نيوز" لم تتمكن من إثبات صحة تلك المزاعم، ولا تاريخ تصوير الفيديو أو هوية من يظهر فيه.
وكتب الحساب الذي نشر الفيديو في تعليقه عليه: "هذا الفيديو يحتوي على كم هائل من عدم الإنسانية.. أين الرقابة ببغداد عن هذه الأمور؟".
وتنوعت ردود الفعل حول الفيديو بين مطالبين للجهات المختصة بالتحقيق في الحادثة ومحاسبة المعتدين، وبين من ينتقد الفنانة الشعبية التي تغني في النوادي الليلية.
وتعد كمر شلال من أبرز نجمات الغناء الشعبي في الحفلات الخاصة والنوادي الليلية بالعراق، حيث تتشارك المسرح مع عدد كبير من الراقصات، في نمط فني شعبي يتعرض العاملون فيه وجمهوره للانتقادات.