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منوعات

صاعقة برق تصيب مراهقين أثناء تدريب لكرة القدم

صاعقة برق تصيب مراهقين أثناء تدريب لكرة القدم
ملعب كرة قدمالمصدر: istock
إرم نيوز
إرم نيوز
02 أغسطس 2025، 1:18 م

تعرض عدد من المراهقين لصعقة برق أثناء تدريب كرة قدم في مدينة أوبافا التشيكية، ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح خطيرة.

وأصيب 7 مراهقين آخرين بجروح طفيفة ويتلقون حالياً العلاج في المستشفى، وفقا لوسائل إعلام تشيكية.

وقالت متحدثة باسم أجهزة الطوارئ لوكالة أنباء التشيك (سي تي كيه) إن المراهق المصاب بشدة أصيب بسكتة قلبية وحروق في مناطق متعددة في جسمه.

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وقدم المسعفون الإسعافات الأولية في موقع الحادث قبل أن يُنقل جوا إلى مستشفى في أوسترافا.

وأضافت المتحدثة أن حالته "حرجة للغاية ولكن مستقرة"، ولا يوجد أي من المصابين الآخرين في وضع يهدد الحياة.

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