البلوغر المصرية كنزي مدبولي تصدم متابعيها بسبب "حقنة فيلر" (صور)

صدمت البلوغر المصرية المعروفة كنزي مدبولي متابعيها بعد الإصابة البالغة التي تعرضت لها في أنفها بسبب "حقنة فيلر خاطئة" كادت أن تودي بأنفها، على حد تعبيرها.

ونشرت مدبولي صوراً صادمة عبر صفحتها على موقع "إنستغرام" تُظهر مضاعفات خضوعها للحقن بـ "الفيلر" في الأنف، قائلة إن "أنفها كاد أن يضيع أمس".

وأضافت: "لا تأخذوا حقن فيلر في الأنف مهما كان الطبيب ماهراً".

وسبق أن أثارت كنزي مدبولي حالة واسعة من الجدل حين خطفت الأضواء من مشاهير الأدب والشخصيات العامة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 وهي توقع روايتها " فرصة من ذهب".

واصطف الشباب في البداية في طوابير ضخمة، ثم سرعان ما خرج الأمر عن السيطرة في المنطقة المخصصة لحفلات التوقيع، وسقط البعض أرضاً؛ بسبب التدافع في محاولة لالتقاط صورة تذكارية مع المؤلفة.

وتدور رواية " كنزي" حول شاب يفقد الشغف، فيقرر ترك كل شيء والذهاب في رحلة إلى مدينة "دهب" المصرية على البحر الأحمر، ليكون على موعد مع فرصة من "ذهب" لتغيير حياته.