عجوز جزائرية تثير عاصفة من الجدل لرقصها على موسيقى الراي (فيديو)

أثار مقطع فيديو تظهر فيه مسنة جزائرية وهي ترقص على أنغام موسيقى الراي، عاصفة واسعة من الجدل وانقساما بين مئات الآلاف من متابعيها.

وبدت لافتة براعة السيدة العجوز في الرقص الهادىء، الذي يعكس بحركات تعبيرية بسيطة مضمون الأغاني، وينسجم مع الموسيقى في أكثر من مقطع فيديو.

وتطل العجوز على المتابعين من خلال حساب على تيك توك وفيسبوك يحمل اسم "خالتي سلطانة"، وتقدم فيه مزيجا من "الحِكم والترفيه" ووصفات الطعام وأنواع الرقية التي تقي من الحسد وشر العين، فضلا عن تأملات في الحياة مكتوبة بالعربية الفصحى ومنسوبة إليها.