عجوز جزائرية تثير عاصفة من الجدل لرقصها على موسيقى الراي (فيديو)
أثار مقطع فيديو تظهر فيه مسنة جزائرية وهي ترقص على أنغام موسيقى الراي، عاصفة واسعة من الجدل وانقساما بين مئات الآلاف من متابعيها.
وبدت لافتة براعة السيدة العجوز في الرقص الهادىء، الذي يعكس بحركات تعبيرية بسيطة مضمون الأغاني، وينسجم مع الموسيقى في أكثر من مقطع فيديو.
وتطل العجوز على المتابعين من خلال حساب على تيك توك وفيسبوك يحمل اسم "خالتي سلطانة"، وتقدم فيه مزيجا من "الحِكم والترفيه" ووصفات الطعام وأنواع الرقية التي تقي من الحسد وشر العين، فضلا عن تأملات في الحياة مكتوبة بالعربية الفصحى ومنسوبة إليها.
وهاجم بعضهم المرأة، مؤكدين أن الرقص لا يليق بسنها ولا يتوافق مع مضمون ما تقدمه، وطالبوها بأن تحذف تلك المقاطع المصورة وتكتفي بمحتواها السابق. وألمح المنتقدون إلى رغبة صاحبة الفيديو في جمع أكبر عدد من المشاهدات للحصول على مقابل مادي.
وعلى الجانب الآخر، هناك من دافع عن "خالتي سلطانة" مشددين على حقها في الترويج لحسابها بالشكل الذي تراه، خصوصا وأنها لم تخرج عن الأعراف والآداب العامة، وظهرت بلباس محتشم وأداء خال من الابتذال.