توفي المهندس عارف رضا، أحد أبرز مهندسي اليمن في مجال الطيران المدني، اليوم الأربعاء، بحادث تحطم طائرة نيبالية.

وقالت وكالة فرانس برس إن الحادث أدى إلى مقتل 18 من 19 شخصًا كانوا على متن الطائرة، وهي في طريقها إلى وجهة سياحية داخلية.

وأوضح الناطق باسم الشرطة أنه عُثر على 18 جثة، أحدها لأجنبي، وأنهم بصدد نقلها إلى المشرحة، مضيفا أنه تم إنقاذ الطيّار وهو يخضع للعلاج.

وعمل عارف رضا سابقًا في شركتي طيران "اليمنية" و"السعيدة"، وكان له دور كبير في تطوير تقنيات الطيران وتحسين معايير السلامة الجوية في اليمن.

وكان له دور مشهود في تدريب الجيل الجديد من المهندسين في البلاد، بما يملكه من خبرة ومعرفة في هذا المجال الحيوي.