بين الغرق والجريمة.. اختفاء طفل يتحول للغز في العراق (فيديو)

وسعت الشرطة العراقية، اليوم الخميس، تحقيقاتها وعمليات البحث عن طفل مفقود منذ ثلاثة أيام، وسط روايات متضاربة للأهالي جعلت من القصة لغزًا بلا حل.

واختفى حسين نجم المياحي (12 عامًا) يوم أمس الأول الثلاثاء، في قضاء سومر الذي يخترقه أحد فروع نهر الفرات الذي يعبر محافظة الديوانية.

وبدأت عمليات البحث من قبل أهالي البلدة داخل النهر، وسط اعتقاد بأن الطفل غرق في الماء بعد العثور على ملابسه قرب النهر.

وشكَّل عشرات الأشخاص من الأهالي، سلسلة بشرية طويلة بين الضفتين، جابت النهر بالكامل دون جدوى، رغم انخفاض منسوب المياه بشكل كبير.

وتابعت فرق إنقاذ وبحث حكومية المهمة، بما في ذلك غواصون، وسط استغراب من قبلهم لعدم العثور على المياحي، وشكوك من قبل البعض بأنه قد لا يكون غريقًا.

وتزامنت تلك التفاصيل مع تناقل الأهالي صورًا للطفل في مواقع التواصل الاجتماعي، للمساعدة في العثور عليه فيما لو كان تائهًا أو ضائعًا في مكان ما من المنطقة أو خارجها.

أخبار ذات علاقة مشهد مهيب لسكان بلدة يبحثون عن طفل غريق في نهر الفرات(فيديو)

وأخذ اختفاء الطفل منحىً آخر عندما قالت قناة "دجلة" التلفزيونية المحلية، إن تحقيقات الشرطة توصلت لاعتراف طفلين بأنهما دفعا المياحي عمدًا في النهر.

لكن قيادة شرطة محافظة الديوانية، قالت في أحدث بياناتها عن القضية، إن الطفل غرق في النهر، وإن فريق عمل متعدد المهام والتخصصات يبحث عنه، دون أن تشير إلى وجود شبهة جنائية.

وأضافت الشرطة في بيان: أن فريق العمل يضم مركز شرطة سومر وقسم التقنيات والمعلوماتية والأدلة الجنائية والشرطة النهرية.

ويتابع عدد كبير من العراقيين، لا سيما من سكان محافظة الديوانية، تفاصيل عمليات التحقيق والبحث عن الطفل المفقود، وسط تعاطف كبير مع عائلته.