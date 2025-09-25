ميغان ماركل تواجه انتقادات بعد حديثها عن ابنها آرتشي

أثارت ميغان ماركل جدلاً واسعًا بين متابعي العائلة الملكية بعد إعلانها أن ابنها الأمير آرتشي لم يعرف موعد عيد ميلاده.

وجاء ذلك خلال ظهورها في الفيلم الوثائقي الجديد The Happiest Story on Earth: 70 Years of Disneyland، الذي استعرض رحلة دوق ودوقة ساسكس الأخيرة إلى مدينة الملاهي للاحتفال بعيد ميلاد ابنتهما ليليبت الرابع.

واستمتع الأمير هاري وميغان بوقتهما في ديزني لاند، حيث التقت ليليبت والأطفال شخصيات مثل الأميرة إلسا من فيلم Frozen وركبوا الألعاب معًا، بينما حصلت ليليبت على كعكة مستوحاة من The Little Mermaid كتب عليها اسمها بالكريمة الوردية.

وأوضحت ميغان في الوثائقي أن ابنها آرتشي، بعد الرحلة الممتعة، سألها: "متى عيد ميلادي؟"؛ ما أثار حيرة الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما علق البعض مستغربين من أن طفلًا يبلغ ست سنوات لا يعرف موعد عيد ميلاده، خصوصًا أنه احتفل به قبل شهر فقط.

في المقابل، دافع آخرون عن ميغان وآرتشي، معتبرين أن السؤال ربما كان عن الوقت المتبقي حتى عيد ميلاده القادم، وليس عن التاريخ نفسه.

كما تحدث الأمير هاري عن تجربتهما في ديزني لاند، قائلاً: "كان من المذهل رؤية الأطفال ينغمسون في هذه التجارب وهم لا يدركون ما ينتظرهم. إنها تُعيد إليك روح الطفولة".