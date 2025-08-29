مصرع شخصين إثر تناولهما محارا نيئا في لويزيانا الأمريكية

أفادت السلطات الصحية في ولاية لويزيانا الأمريكية بوفاة شخصين بعد إصابتهما ببكتيريا "فيبريو فولنيفيكوس" إثر تناول محار نيء.

وتنمو هذه البكتيريا بشكل طبيعي في المحار المستخرج من المياه الساحلية الدافئة، وتزداد مخاطرها عادة بين شهري مايو وأكتوبر.

وأوضح متحدث باسم إدارة الصحة في لويزيانا أن البكتيريا قد تؤدي إلى أمراض خطيرة تتطلب رعاية مركزة، وأحيانًا بتر الأطراف، فيما يموت حوالي واحد من كل خمسة مصابين خلال يومين من ظهور الأعراض.

وأضاف المسؤول أن عدد حالات الإصابة والوفيات ببكتيريا فيبريو فولنيفيكوس ارتفع هذا العام، حيث سجلت 22 حالة دخول مستشفى، معظمها نتيجة التعرض لجروح مفتوحة في المياه الساحلية.

أخبار ذات علاقة بعد رواجه على تيك توك.. تحذيرات من تناول لحم البقر النيء (فيديو)

وسُجلت هذه الوفيات خلال اجتماع فريق عمل لويزيانا المعني بالمحار، حيث تم عرض جميع الحالات المرتبطة بتناول المحار في الولاية. وأوضح البيان أن من بين المتوفين، شخص واحد مقيم في لويزيانا وآخر من خارج الولاية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في فلوريدا عن 23 حالة إصابة ببكتيريا فيبريو فولنيفيكوس هذا العام، أسفرت عن خمس وفيات، فيما تُعد البكتيريا آكلة اللحوم من أخطر أسباب الوفاة المرتبطة بالمأكولات البحرية، بينما يكون التسمم الغذائي أكثر شيوعًا بين المستهلكين.





