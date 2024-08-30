"لعبة" بحوزة مراهق في مكان عام تثير ذعرًا في المغرب

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، خلال الساعات الماضية، بأنباء عن اشتباه حمل تلميذ قاصر في أحد المتنزهات الطبيعية في العاصمة الرباط لسلاح ناري من نوع "كلاشينكوف"، الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا.

من جانبها، نفت ولاية أمن الرباط ما تم تداوله، مشيرة إلى أن القطعة المتداولة هو مجسم بلاستيكي "لعبة" لسلاح "كلاشينكوف"، واقتناه الطفل من أحد المتاجر عبر الإنترنت.

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وبينت ولاية أمن الرباط في بيان رسمي: "تنويرًا للرأي العام، وتكذيبًا لهذا التعليق الذي يمس بالشعور بالأمن، تؤكد ولاية أمن الرباط أن الشرطة القضائية بمنطقة أكدال حسان كانت قد فتحت بحثًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح الخميس، بعدما تم ضبط تلميذ قاصر، يبلغ من العمر 17 سنة، وهو يحوز مجسمًا بلاستيكيًا مقلدًا يحاكي في شكله بندقية كلاشينكوف".

وأضافت ولاية أمن الرباط في بيانها: "إجراءات البحث المنجزة أوضحت أن هذه القطعة البلاستيكية المقلدة التي تحاكي شكل بندقية، قد تم اقتناؤها عبر موقع للتجارة على شبكة الإنترنت".

وختمت الولاية بيانها بالقول: "ولاية أمن الرباط إذ تحرص على توضيح حقيقة هذا الموضوع، فإنها تجدد في المقابل نفيها أن يكون الأمر يتعلق بسلاح حقيقي".