قرد يثير فوضى داخل محكمة باكستانية‎

أحدث قرد صغير فوضى في محكمة باكستانية بعد هروبه من مجموعة قردة قدمت كدليل في قضية تهريب حيوانات برية، وفق ما أفاد مسؤولون.

وأُوقف رجلان خارج كراتشي، الخميس، فيما كانا يحاولان تهريب 14 قردًا صغيرًا في صناديق تستخدم عادة لنقل المانغا.

لكن عندما أُحضرت القردة إلى المحكمة، الجمعة، لتقديمها كدليل، هرب أحدها ما تسبب في حدوث فوضى، فيما حاولت الطواقم إغراءه بالنزول من على شجرة صعد إليها.

وقال "جاويد ماهر" رئيس إدارة الحياة البرية في إقليم السند: "وُضعت القردة في صناديق بشكل سيئ، وبالكاد كانت تستطيع التنفس، وكان من الواجب إعادة القردة إلى بيئتها الطبيعية من حيث أُسرت".