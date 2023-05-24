احتفاءً بقرب زفاف ولي عهد الأردن.. طائرات الدرون تضيء سماء عمّان

احتفالًا بعيد الاستقلال، وقرب زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، أضاءت مئات طائرات الـ"درون" سماء منطقة العبدلي وسط العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الثلاثاء، وفق ما ذكرته وكالة "بترا" الرسمية.