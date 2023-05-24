احتفاءً بقرب زفاف ولي عهد الأردن.. طائرات الدرون تضيء سماء عمّان
احتفالًا بعيد الاستقلال، وقرب زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، أضاءت مئات طائرات الـ"درون" سماء منطقة العبدلي وسط العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الثلاثاء، وفق ما ذكرته وكالة "بترا" الرسمية.
وبحسب الوكالة، تزينت سماء عمّان بثلاث لوحات عبر أكثر من 400 طائرة "درون" شكلت متعة بصرية عبر تشكيل التاج الملكي، وشعار حفل زفاف ولي العهد "نفرح بالحسين".
ومن المقرر أن يُعقد قران الأمير الأردني الشاب على الآنسة رجوة خالد السيف، في الأول من الشهر المقبل، في قصر زهران، بحضور قادة وزعماء العالم.