الجزائر تعلن السيطرة على حرائق الغابات‎

أعلنت الحماية المدنية في الجزائر، اليوم الأربعاء، أن الفرق المختصة تمكنت من احتواء حرائق استعرت في غاباتها لعدة أيام وخلفت دماراً هائلاً وضحايا.

ونقل التلفزيون الجزائري الرسمي عن الحماية المدنية إخماد جميع الحرائق التي اشتعلت خلال الأيام الماضية.

واجتاحت حرائق الغابات مناطق في الجزائر فأودت بحياة 34 شخصا على الأقل، بينهم 10 جنود، وأجبرت نحو 1500 شخص على إخلاء منازلهم.

ويشهد شمال إفريقيا وجنوب أوروبا موجة حر شديدة، حيث سجلت درجات حرارة 49 درجة مئوية في مدن تونسية، بحسب "رويترز".