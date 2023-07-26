الجزائر تعلن السيطرة على حرائق الغابات
أعلنت الحماية المدنية في الجزائر، اليوم الأربعاء، أن الفرق المختصة تمكنت من احتواء حرائق استعرت في غاباتها لعدة أيام وخلفت دماراً هائلاً وضحايا.
ونقل التلفزيون الجزائري الرسمي عن الحماية المدنية إخماد جميع الحرائق التي اشتعلت خلال الأيام الماضية.
واجتاحت حرائق الغابات مناطق في الجزائر فأودت بحياة 34 شخصا على الأقل، بينهم 10 جنود، وأجبرت نحو 1500 شخص على إخلاء منازلهم.
ويشهد شمال إفريقيا وجنوب أوروبا موجة حر شديدة، حيث سجلت درجات حرارة 49 درجة مئوية في مدن تونسية، بحسب "رويترز".
وتعرضت مناطق واسعة من البحر المتوسط لموجة حارة صيفية شديدة الوطأة في الوقت الذي بذلت فيه السلطات في الجزائر جهوداً كبيرة للسيطرة على الحريق.
وكافحت الجزائر للسيطرة على حريق الغابات المدمر على طول ساحلها المطل على البحر المتوسط.
ووصف علماء الحرارة الشديدة بأنها "قاتل صامت" يلحق خسائر فادحة بالفقراء وكبار السن والذين يعانون من ظروف صحية معينة.
وجاء في بحث نُشر هذا الشهر أن نحو 61 ألف شخص ربما لقوا حتفهم في موجات الحر الشديدة في أوروبا الصيف الماضي، مما يشير إلى قصور في جهود الاستعداد ينجم عنه سقوط ضحايا.