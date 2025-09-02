تفتت جبل جليدي ضخم في القارة القطبية الجنوبية (صور)

حذّر علماء معهد أبحاث القطبين الروسي من تفتت أكبر جبل جليدي في العالم، "A23a"، وفقدانه جزءًا كبيرًا من كتلته.

وأشار تقرير المعهد إلى أن الجبل فقد نحو 36% من مساحته هذا العام، حيث انفصلت عنه خلال أشهر الشتاء الثلاثة في القارة القطبية الجنوبية ثلاث قطع جليدية ضخمة تتراوح مساحاتها بين 60 و300 كيلومتر مربع، وفقا لما نشرته وكالة "نوفوستي" الروسية.

وأضاف التقرير أن مساحة الجبل كانت في بداية يونيو حوالي 2730 كيلومتراً مربعاً، أي ما يعادل تقريباً مساحة موسكو، لكنها انخفضت حالياً إلى 1750 كيلومتراً مربعاً، أي ما يعادل مساحة بطرسبورغ تقريباً.

يشار إلى أن جبل A23a انفصل عن الحافة الخارجية لجرف فيلشنر الجليدي في سبتمبر 1986، واستقر في المياه الضحلة لبحر ويديل لأكثر من ثلاثة عقود، لكنه عاد للحركة في نوفمبر 2023 نحو المياه المفتوحة، وفي ربيع 2024 بدأ فجأة بالانجراف على طول ساحل شبه الجزيرة القطبية الجنوبية باتجاه بحر سكوتيا.