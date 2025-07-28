إيران تلوّح بإغلاق شامل بسبب أزمة المياه

في ظل أزمة المياه الحادة التي تشهدها العاصمة الإيرانية، تبحث الحكومة حاليًا فرض إغلاق قسري لمدة أسبوع على الهيئات والجامعات والمدارس في طهران.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، اليوم الاثنين: "وضع المياه في طهران سيئ للغاية، لذلك فإننا ندرس إغلاق العاصمة لمدة أسبوع".

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ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن المتحدثة القول، إن أزمة المياه "مشكلة وطنية" ومن الممكن أن تؤدي إلى حدوث كارثة قريبًا. ولذلك، قالت إنه يتعين على الحكومة أيضًا بحث خيارات غير تقليدية.

وأوضحت مهاجراني أن مجلس الشورى الإسلامي يرغب في تقليص أسبوع العمل من خمسة إلى أربعة أيام، من السبت إلى الثلاثاء، بسبب أزمة المياه.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إعادة تفعيل نظام العمل من المنزل، كما كان متبعًا خلال فترة تفشي جائحة فيروس كورونا، لتقليل استهلاك الكهرباء والماء.