الاحتباس الحراري يهدد خطوط الأنابيب وسكك الحديد الروسية

سجلت درجات الحرارة في روسيا خلال صيف 2023، الذي كان حارا بشكل غير طبيعي، أرقاما قياسية.

ويعد هذا جزءا من اتجاه الاحتباس الحراري الذي ضرب البلاد بقوة أكبر من غالبية البلدان في العالم.

وتفيد دراسة جديدة بأن اتجاه الاحترار هذا متواصل ولا يهدد البنى التحتية الروسية في الشمال فحسب، وإنما أيضا بقاء الأعداد القليلة من الناس هناك.

وفي تقرير غني بالمصادر نشر على موقع "تو بي بريسايز" الروسي، درس الصحفي "فلاديمير اوميلين" درجات الحرارة المسجلة خلال الصيف الماضي وتأثير الاحترار على كافة المجالات، حيث وجد أنه في كل يوم من أيام الصيف الذي انقضى شهدت المدن الكبيرة والمناطق الرئيسية في روسيا درجات حرارة قياسية.

وكانت المناطق الشمالية والشرقية من البلاد هي الأكثر تأثرا، حيث كانت درجات الحرارة أعلى من أي درجة مسجلة طيلة المائة عام الماضية، وما كان مزعجا على وجه الخصوص أن درجات الحرارة هذه رفعت من معدلات الوفيات حتى في مدينة موسكو بنسبة 5%.

يقول "اوميلين" إن المنطقة الأكثر تضررا على وجه الخصوص كانت المناطق القطبية الشمالية، حيث ارتفعت الحرارة خلال الستين عاما الماضية في مدن "اندير" و"ساليخارد" و"خاتانغا" بمقدار ثلاث درجات مئوية، وفي مدينة "ياكوتسك" أربع درجات، بينما ارتفعت في معظم مدن روسيا الكبيرة لذات الفترة ما بين درجتين ودرجتين ونصف. وأن الارتفاع في درجات الحرارة وذوبان الطبقة المتجمدة يعني أن الضرر لحق بحوالي 40% من جميع البنايات والبنى التحتية هناك.

من جانبها، أفادت وزارة البيئة أن الخسائر المترتبة على هذا بحلول منتصف القرن ستصل إلى ما لا يقل عن 5 تريليون روبل، أي ما يعادل 50 مليار دولار أمريكي.

ويكشف الصحفي اوميلين أن الخطر محدق بعدد من المدن والمشاريع الاقتصادية المهمة من ضمنها 1590 كلم من خط انابيب سيبيريا-المحيط الهادئ الواقع الى الشرق من روسيا، و 1260 كلم من خطوط الانابيب الرئيسة في منطقة "يامالو-نينيتس" و 280 كلم من الخطوط في منطقة "بوفانينكوفا".

ويضيف أن الأكثر أهمية من ذلك، الخطر الذي يشكله تغير المناخ في الشمال الروسي على بقاء السكان القلائل لأنه سيدمر العالم الطبيعي الذي يعتمدون عليه في حياتهم.

المصدر: موقع "يورو آشيا ريفيو" الأمريكي