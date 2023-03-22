من غرفة العمليات.. لحظة وقوع زلزال أثناء ولادة قيصرية في الهند
ضرب زلزال بقوة 6.6 ريختر كلا من أفغانستان وشمال الهند، مساء الثلاثاء، وبينما هرع العديد من المواطنين المذعورين إلى الشوارع فرارا من منازلهم، واصل أطباء إجراء جراحة طارئة داخل غرفة العمليات.
وفاجأ الزلزال مجموعة من الأطباء أثناء إجراء عملية ولادة قيصرية طارئة في مستشفى "SDH Bijbehara" بمنطقة جامو وكشمير في الهند، بينما واصلوا الجراحة بكل ثبات.
وفي فيديو نشرته صحيفة "إنديا تايمز"، يمكن رؤية لحظة وقوع الزلزال أثناء عملية الولادة، حيث تسبب في اهتزاز الحوامل والأجهزة الطبية قبل انقطاع التيار الكهربائي.
كما يمكن سماع الطاقم أثناء إجراء الجراحة وسط استمرار هزات الزلزال، بالإضافة إلى طبيب وهو يقول باللغة الهندية: "احرصوا على سلامة الطفل"، وفي لحظة أخرى، تُطمئن الطبيبة زميلها وتقول: "ليس هناك مشكلة، أنت تؤدي بشكل جيد".