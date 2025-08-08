سقوط مروحية يودي بحياة شخصين في المسيسيبي (فيديو)

شهد نهر المسيسيبي قرب مدينة إيست ألتون بولاية إلينوي، حادثًا مأساويًا بعد سقوط مروحية على مركب شحن للبضائع، مما أسفر عن مصرع شخصين كانا على متنها.

ووفقًا لما أعلنته إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، وقع الحادث على الجانب التابع لولاية ميزوري من النهر، فيما باشرت الإدارة بالتعاون مع المجلس الوطني لسلامة النقل تحقيقًا شاملًا لمعرفة ملابساته وأسبابه.

المتحدث باسم خفر السواحل الأمريكي، جوناثان ليندبرغ، أوضح أنّ الحادث تسبب في اشتعال النيران بالبارجة المستهدفة، والتي كانت خالية تمامًا من الطاقم.

أخبار ذات علاقة مقتل 4 أطفال باقتحام سيارة لمبنى في إلينوي الأمريكية (فيديو)

وأضاف أنّ فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق في وقت وجيز، بينما جرى إغلاق المجرى النهري في المنطقة الممتدة بين الميلين 199 و201، لضمان سلامة التحقيقات والتأكد من خلو النهر من أي حطام قد يعيق الملاحة.

وأشار ليندبرغ إلى أنّ النهر يُعد ممرًا حيويًا لسفن نقل الحبوب والغلال وسلع أساسية أخرى، وأنّ إغلاقه المؤقت قد يؤثر على حركة الشحن، في ظل عدم تحديد موعد دقيق لاستئناف الإبحار.

أخبار ذات علاقة سقوط مروحية تابعة للجيش الألماني

الحادث، الذي هزّ المنطقة، يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الملاحة الجوية فوق المجاري المائية، وأهمية التنسيق بين سلطات الطيران وخفر السواحل لتقليل مخاطر وقوع مثل هذه الكوارث مستقبلاً. وفي انتظار نتائج التحقيقات، يبقى السؤال قائمًا حول الأسباب التي أدت إلى هذه النهاية المأساوية فوق واحد من أهم الشرايين المائية في الولايات المتحدة.