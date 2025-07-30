زوجان يُتوجان حبهما بخطوبة على إيفرست وزفاف في كليمنجارو (صور)

في مغامرة استثنائية تمزج بين الحب وروح التحدي، اختار زوجان كنديان أن يحتفلا بأبرز محطات علاقتهما على قمم الجبال، حيث تمت خطوبتهما على جبل إيفرست، وتزوجا لاحقًا على جبل كليمنجارو.

وبحسب ما نقلته هيئة الإذاعة الكندية (CBC)، فقد ارتبط كيلسي بون وسكوت بومينفيل بعلاقة دامت سبع سنوات، قضيا معظمها في السفر والتخييم واستكشاف الطبيعة، قبل أن يقررا تحويل شغفهما بالمغامرة إلى طقوس حب لا تُنسى.

خلال رحلة تسلقهما إلى جبل إيفرست في نيبال، كان بومينفيل يُخبئ خاتم الخطوبة في حقيبته، متخوفًا من أن تعثر عليه بون بالصدفة، لكنها لم تفعل. وفي أحد المواقع المرتفعة على المسار الجنوبي الشرقي للجبل، فاجأها بومينفيل بطلب الزواج وهي تلتقط الصور.

تقول بون إنها كانت تشك في أن خطوبتهما ستحدث خلال الرحلة، لكنها لم تتوقع توقيت المفاجأة، وأضافت: "نظرت إلى جانبي، ووجدته راكعًا على ركبته. كانت لحظة سحرية وخاصة للغاية".

ورغم دعوة اثنتين من صديقات الزوجين لمشاركتهما رحلة إلى جبل كليمنجارو في وقت لاحق، تردد الثنائي في البداية، حتى علِما بأن إحدى الصديقات أصبحت مؤهلة لإجراء مراسم الزواج، فقررا أن يجمعا بين المغامرة والزفاف في آنٍ واحد.

اختارت بون فستانًا خفيفًا من موقع إلكتروني، يتناسب مع طبيعة الرحلة، ورافق الزوجان أصدقاءهما في تسلق دام سبعة أيام، انتهى بزفاف غير تقليدي على قمة الجبل على ارتفاع 19,341 قدمًا.

واختتمت بون حديثها بالقول: "لم أكن من اللواتي يحلمن بحفل زفاف كبير، لكن هذا كان مثاليًّا بالنسبة لي".