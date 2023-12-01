وادي الحراش.. أكثر بقع الجزائر العاصمة تلوثًا يستحيل إلى مساحات خضراء

يستحيل "وادي الحراش"، أكثر بقع العاصمة الجزائر تلوثًا، إلى مشروع ضخم على طول 18.2 كيلومتر، ضمن مخطط البلاد الممتد إلى 2029 لإعادة تأهيل وتحديث العاصمة.

ويستهدف المشروع تحويل "وادي الحراش" إلى مكان للاسترخاء والتنزه عبر المساحات الخضراء المقرر أن ترى النور، بداية العام 2024 كمرحلة أولى.

وتُظهر الضفاف الممتدة للوادي وجهًا جديدًا يتناقض حرفيًّا مع صورته السابقة المقترنة بـ"الروائح الكريهة". "هي ليست أكثر من ذكرى سيئة"، كما يقول حميد مقنين أحد سكان حي المحمدية، لـ"إرم نيوز" وهو سائق تاكسي في عقده السادس، مشيرًا إلى التحسن البيئي في المكان.

لكن "مقنين" نفسه ينتظر تنظيفًا أكبر للوادي، خاصة أن محطة براقي القريبة التي تعمل على معالجة مياه الصرف الصحي تقع على بعد 8 كيلومترات من المصب.

ويشير أحد المهندسين بقطاع الموارد المائية في الجزائر، لـ"إرم نيوز"، إلى أن تغيير الوضع بشكل حقيقي، يحتاج من السلطات معالجة المخلفات الصناعية لنحو 400 شركة منتشرة على طول الوادي، خاصة شركات القطاع الكيميائي، وصناعة الأغذية الزراعية.