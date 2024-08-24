يعيش سائق حافلة تركي معاناة حقيقية مستمرة منذ سنوات، بسبب محرك البحث "غوغل"، الذي يعرض قصة "أمانة" كان بطلها، باسمه وصوره، مع وصفه بأنه "سائق أحمق".

وبدأت المعاناة عام 2019، عندما أعاد "بارش أوزر" مبلغًا ماليًا كبيرًا نسيه أحد الركاب في الحافلة التي يقودها، ما جرَّ عليه الكثير من الثناء، وتسابقت وسائل الإعلام المحلية لاستضافته.

وخلال تلك اللقاءات مع الصحف ومحطات التلفزة، رد "أوزر" على مدونين في مواقع التواصل الاجتماعي، وصفوه بـ"السائق الأحمق"، لأنه أعاد المبلغ الكبير لصاحبه.

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وما لبثت أن التقطت خوارزمية "غوغل" يومها ذلك الوصف، لترتبط جملة "سائق أحمق" بالرجل التركي، الذي يشتهر في أنطاليا جنوبي تركيا بأمانته، بسبب إعادته ما ينساه الركاب لهم في عدة مواقف متفرقة.

ومنذ ذلك الحين، ارتبط اسم الرجل بجملة "السائق الغبي" التي تقود عند كتابتها باللغة التركية، في "غوغل" للسائق الأمين الذي يكافح لتجاوز تلك المعاناة.

ويظهر "أوزر" في وسائل الإعلام دائما، ليصف نفسه بأنه سائق أمين وصادق ولديه ضمير حي، ويتجنب استخدام جملة "سائق أحمق" كي لا تلتقطها خوارزمية غوغل، لكن كل ذلك لم يغير من خوارزمية محرك البحث الشهير، التي يصفها متعاطفون مع السائق بأنها "خوارزمية غبية".

وساند خبراء أتراك في مجال التقنية مواطنهم في معاناته مع غوغل، وسعوا لربط اسمه بصفات إيجابية، لكن محرك البحث الأمريكي المنشأ، لم يغير من خوارزميته شيئا، أو يحذف النتائج التي تسيء للسائق الأمين.