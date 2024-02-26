في "قرية البتران".. عراقيون يواجهون لعنة الحرب الإيرانية (صور)

ولا يزال العديد من أهالي القرية يذهبون ضحايا للألغام المتبقية على أراضيها، منذ حرب الخليج الأولى.

ووفقاً لمعطيات غير رسمية، فقد أكثر من ألف شخص في القرية أذرعهم أو أرجلهم بسبب الألغام.

ورغم إجراء أعمال إزالة ألغام في القرية من وقت لآخر بعد عام 2003، إلا أن 45 شخصًا أصيبوا وفقدوا أطرافهم بسبب الدوس على الألغام منذ ذلك الوقت.